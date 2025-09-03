Павел Василенко

Адемола Лукман хотел покинуть Аталанту этим летом. Однако сделка сорвалась. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает о решении итальянского клуба относительно игрока.

Нападающий провел очень хороший сезон за Аталанту. Однако в последние недели он настойчиво пытался покинуть клуб.

Он хотел играть за соперника Аталанты в лиге, миланский Интер. Он публично домогался трансфера, но предложение нерадзурри было отклонено.

Ближе к концу трансферного окна к игроку обратилась также Бавария. Однако Аталанта не была заинтересована в аренде с правом выкупа.

Как сообщает Романо, сам Лукман не рассматривает возможность перехода в Турцию. Это одна из стран, где трансферное окно все еще открыто.

Похоже, что, несмотря на предыдущие трудности, нападающий вернется в игру в Аталанте, поскольку его включили в состав команды на Лигу чемпионов. Ранее он даже не сидел на скамейке запасных в первых турах Серии А.

В прошлом сезоне Лукман провел 40 официальных матчей за итальянский клуб, забив 20 голов и отдав семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.