Итальянский защитник Аталанты Джорджо Скальвини и этим летом оказался в центре внимания многих клубов из топовых европейских чемпионатов, несмотря на то, что до окончания его контракта с бергамской командой остается еще три года.

Особый интерес к 21-летнему футболисту проявили Челси и Ньюкасл. Английские клубы сделали официальные предложения - 60 миллионов евро и 40 миллионов евро соответственно.

Однако руководство Аталанты отказалось от таких больших сумм и дало понять, что не готово к переговорам в это трансферное окно, сообщил Николо Скира.

Теперь клуб намерен сосредоточиться на переговорах по продлению соглашения со своим воспитанником в течение нынешнего сезона.

В начавшейся кампании Скальвини уже провел три матча и отметился одним голом. Ранее Аталанта одержала разгромную победу в матче чемпионата Италии.