Сергей Разумовский

В 15-м туре испанской Ла Лиги Атлетик Бильбао на родном поле сенсационно победил мадридский Атлетико.

Баски провели активный и энергичный матч, что позволяет команде приблизиться к еврокубковым позициям. Решающий гол на 85-й минуте забил Алекс Беренгер, точно пробив с левой ноги после передачи Нико Уильямса. До этого Симон отбил опасный удар Серлота – один из немногих моментов гостей.

Хозяева с первых минут демонстрировали высокий темп и создавали моменты через Сансета, Аресо и Гурусету. «матрасники» ответили лишь эпизодами, как, например, ударом Альмады, который парировал Симон. Атлетик активно атаковал через Сансета и Нико Уильямса, хотя в первом тайме хозяевам не хватало точности в завершении. Негативным моментом стала травма Эмерика Ляпорта.

Во втором тайме Атлетик сохранил интенсивность и продолжал давить, создавая острые моменты, в частности после быстрых выходов в контратаку. Лучший шанс упустили Сансет и Нико Уильямс после быстрого ввода мяча от Симона. Однако в конце встречи давление хозяев принесло результат – гол Беренгера обеспечил заслуженную победу команды.

К вашему вниманию обзор матча.

Атлетико остался с 31 очком в турнирной таблице, однако в любом случае останется в зоне Лиги чемпионов. Атлетик (23) приблизился к еврокубкам.

Ла Лига, 15-й тур

Атлетик – Атлетико 1:0

Гол: Беренгер, 85

Атлетик: Симон, Берчиче, Аресо (Горосабель 82), Лапорт (Вивиан 33), Пардес, Хаурегисар, Руис де Галаррета (Рего 66), Сансет (Исета 82), Уильямс, Беренгер, Гурусета (Гомес 66)

Атлетико: Облак, Ганцко, Молина, Лангле (Руджери 62), Пубиль, Барриос, Галлагер (Коке 46), Альмада (Серлот 62), Гонсалес (Распадори 72), Симеоне, Альварес (Гризманн 66)

Предупреждения: Хаурегисар, Руис де Галаррета, Ляпорт – Галлагер, Коке