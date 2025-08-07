Павел Василенко

Бразильский вингер донецкого Шахтёра Кевин находится в сфере интересов Наполи. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клуб из Неаполя может подписать Кевина в случае, если команду покинет Джакомо Распадори. Сумма вероятного трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

Кевин в нынешнем сезоне провел три матча за Шахтёр, забив четыре гола.

Контракт 22-летнего бразильца с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость в 12 млн евро.

В следующем матче Шахтёр сыграет против Панатинаикоса 7 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало встречи в 21:00.