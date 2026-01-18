«Атлетико» минимально обыграл «Алавес»
Гол на старте второго тайма предрешил исход матча
около 1 часа назад
Фото: Атлетико
В 20-м туре испанской Ла Лиги Атлетико Мадрид на стадионе Ванда Метрополитано принимал Депортиво Алавес.
Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте форвардом Атлетико Александром Серлотом.
После 20 туров мадридский клуб набрал 41 очко и удерживает третью позицию в таблице, тогда как Алавес с 19 баллами находится на 18-м месте.
Ла Лига, 20-й тур
Атлетико – Алавес 1:0
Гол: Серлот 48