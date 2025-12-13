В матче 16-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико на своем стадионе обыграл Валенсию со счетом 2:1.

Подопечные Диего Симеоне вышли вперед уже на 17-й минуте благодаря точному удару Коке. Во втором тайме гости сумели восстановить равновесие — на 63-й минуте отличился Лукас Бельтран. Однако последнее слово осталось за хозяевами: Антуан Гризманн, который появился на поле с скамейки запасных, забил решающий мяч на 74-й минуте.

После 17 сыгранных встреч Атлетико имеет в активе 34 очка и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Валенсия набрала 15 пунктов и занимает 16 место.

Ла Лига, 16-й тур

Атлетико Мадрид — Валенсия 2:1

Голы: Коке, 17, Гризманн, 74 — Бельтран, 63