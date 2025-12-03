Атлетико под руководством Диего Симеоне потерпел поражение от Барселоны в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги, уступив со счетом 1:3.

Несмотря на результат, наставник мадридцев отметил, что остался доволен тем, как его команда проявила себя на поле.

«Я очень доволен игрой команды. Мы отлично начали матч, но сопернику удалось пробиться через центр. Во втором тайме Барселона начала немного лучше, но через двадцать минут мы взяли игру под контроль. У нас было три отличных момента, которыми мы не воспользовались. Тем не менее, я доволен.

Мы знаем, что они умеют отлично обмениваться передачами. У них много игроков в центральной зоне, и именно так они забили первый и второй голы.

В перерыве мы обсудили, что нельзя позволять им действовать через центр, и во второй половине мы добавили. Мне понравилось отношение команды к игре в конце матча. Да, мы не выиграли, но игра мне понравилась.

Когда играешь против Барселоны, приходится много бегать, а отбирать мяч непросто. Рафинья везде. Он забивает, отдает передачи… Я не понимаю, почему он не получил «Золотой мяч». В целом команда сыграла хорошо. Я спокоен и доволен коллективом. Мы уступили сильному сопернику, и это поможет нам стать лучше», – сказал главный тренер Атлетико.