Эра Диего Симеоне в Атлетико, продолжающаяся с декабря 2011 года, может завершиться. Как сообщает Goal со ссылкой на испанское издание Sport, руководство мадридского клуба рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с легендарным наставником.

Несмотря на соглашение до 2027 года, положение Симеоне стало нестабильным из-за нескольких факторов. Отмечается напряженность в отношениях между тренером и новым спортивным директором Матеу Алемани, особенно в вопросах трансферной политики. Атлетико занимает третье место в Ла Лиге, отставая от лидера Барселоны на 10 очков.

Дополнительным усложнением стало поражение от Буде/Глимт со счетом 1:2 в Лиге чемпионов. По информации источников, Алемани уже начал поиск потенциального преемника, главным кандидатом называют Андони Ираолу, который сейчас тренирует Борнмут в Англии.

Отпустить Симеоне будет непросто с финансовой точки зрения. Аргентинский тренер входит в число наиболее высокооплачиваемых специалистов мира с зарплатой около 34 миллионов евро за сезон.

Ранее Атлетико прошел в полуфинал Кубка Испании.