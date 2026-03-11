Денис Седашов

Мадридский Атлетико разгромил Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Исход встречи фактически был решен в первые 25 минут, в течение которых испанский клуб забил четыре мяча.

Мадридцы открыли счет уже на 6-й минуте — Маркос Льоренте лучше всех сориентировался в суматохе на линии ворот и пробил в нижний угол. На 14-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество «матрасников», обыграв нескольких защитников и точно пробив низом под стойку.

Давление хозяев продолжилось, и уже через минуту Хулиан Альварес воспользовался ошибкой защиты лондонцев, доведя счет до разгромного. На 22-й минуте Робен Ле Норман отметился четвертым голом, замкнув подачу ударом головы в центре вратарского майданчика.

Тоттенхэм сумел ответить на 26-й минуте мощным дальним ударом Педро Порро.

Во втором тайме Атлетико забил впятый раз — на 55-й минуте Хулиан Альварес на дриблинге ворвался в штрафную и оформил дубль.

Однако последнее слово в матче осталось за гостями — Доминик Соланке установил окончательный счет — 5:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Атлетико – Тоттенхэм – 5:2

Голы: Льоренте, 6, Гризманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76

Atleti score five at home 😤#UCL pic.twitter.com/fXxHap2lWM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026

Ответный матч между командами состоится в Лондоне 18 марта.

Ньюкасл упустил победу над Барселоной на последних минутах: все решил пенальти.