Галатасарай обыграл Ливерпуль в 1/8 финала ЛЧ: VAR отменил два гола
Единственный гол в матче забил Лемина
15 минут назад
Стамбульский Галатасарай одержал домашнюю победу над Ливерпулем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в дебюте встречи забил Марио Лемина. До перерыва Ливерпуль имел шансы сравнять счет, однако Ибраима Конате и Флориан Вирц свои моменты не реализовали.
Во втором тайме арбитры отменили два взятия ворот после вмешательства VAR. Гол Виктора Осимхена не засчитали из-за офсайда, а гол Конате — из-за игры рукой со стороны защитника англичан.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Гол: Лемина, 7
Матч-ответ пройдет 18 марта на стадионе Энфилд.
Катастрофа в обороне и атаке: Реал подтвердил отсутствие лидеров перед ЛЧ.