Денис Седашев

Стамбульский Галатасарай одержал домашнюю победу над Ливерпулем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в дебюте встречи забил Марио Лемина. До перерыва Ливерпуль имел шансы сравнять счет, однако Ибраима Конате и Флориан Вирц свои моменты не реализовали.

Во втором тайме арбитры отменили два взятия ворот после вмешательства VAR. Гол Виктора Осимхена не засчитали из-за офсайда, а гол Конате — из-за игры рукой со стороны защитника англичан.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

Гол: Лемина, 7

Mario Lemina'nın golü saha içi çekimi

pic.twitter.com/xN3B7JAkay — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) March 10, 2026

Матч-ответ пройдет 18 марта на стадионе Энфилд.

