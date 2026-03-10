Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прокомментировал будущий бой между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном. Слова приводит Gareth A Davies.

«Цыганский король» отметил физическую мощь нидерландского бойца, однако заметил, что у украинца есть колоссальный опыт противостояний с мощными нокаутерами.

Верговен — здоровяк, не так ли? Мощная правая рука. Но я уверен, что Усик сталкивался со многими правшами, способными отправить в нокаут, как, например, Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа.

Он дрался со многими крупными парнями, чей стиль похож на стиль Рико, но, послушайте, Верговен — человек габаритный, у него есть шанс, у него есть мощь... Кто знает, на что он способен на ринге?

Сколько сейчас Усику, 39 лет? Но дело в том, что он провел всего 24 профессиональных боя; у него не так много износа. Он перешел в профессионалы в конце 2013 года, поэтому, думаю, с ним все будет в порядке.