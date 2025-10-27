Сергей Стаднюк

В десятом туре испанской Ла Лиги Бетис и Атлетико сошлись в матче претендентов на топ-4. Команды делили 5-6-е места, поэтому победитель должен был войти в зону Лиги чемпионов.

Гости мгновенно повели. Уже на третьей минуте Джулиано Симеоне открыл счет, застав врасплох оборону севильцев. Бетис пытался перехватить инициативу, но компактный блок «матрасников» не позволял хозяевам создавать критические моменты.

Под занавес первого тайма мадридцы удвоили преимущество. Баена забил на 46-й минуте, предоставив команде комфортный гандикап. После перерыва Атлетико сосредоточился на контроле темпа и надежной обороне, доведя игру до сухой победы 2:0.

Благодаря этому результату гости выполнили турнирную задачу и поднялись в зону Лиги чемпионов. Атлетико набрал 19 очков в турнирной таблице и обошел Эспаньол (18). Бетис (16) стал шестым.

Ла Лига, десятый тур

Бетис — Атлетико 0:2

Голы: Симеоне Дж., 3, Баена, 45+1

Бетис: Лопес, Бельерин (Руибаль, 69), Бартра, Натан, Родригес (Фирпо, 69) — Форнальс (Деосса, 76), Амрабат, Рока Хунке (Ло Чельсо, 46) — Антони, Кучо (Бакамбу, 76), Эззальзули.

Атлетико: Облак - Льоренте, Ле Норман, Хименес, Ганцко - Симеоне (Молина, 82), Коке (Альмада, 82), Барриос (Галлагер, 55), Гонсалес - Альварес (Сёрлот, 60), Баена (Гризманн, 60).

Предупреждения: Ло Чельсо, 85, Амрабат, 90+1 – Гонсалес, 84