Сергей Разумовский

В 13-м туре немецкой Бундеслиги Байер на выезде сенсационно уступил Аугсбургу.

Команда имела преимущество во владении мячом, однако пропустила дважды в течение первых 30 минут после ударов Димитриоса Яннулиса и Антона Каде. Несмотря на активность во втором тайме и три попадания в каркас ворот, Леверкузен покинул поле без очков.

Тренер леверкузенцев Каспер Юльманн сделал три замены после кубковой игры против Боруссии Дортмунд, добавив в старт Маллика Тиллмана, Лоика Баде и Патрика Шика. В начале матча Байер имел несколько возможностей, но Аугсбург реализовал свои первые атаки значительно эффективнее. Перед перерывом Роберт Андрих ударом головой попал в штангу, а Покю пробил в внешнюю сторону сетки.

Во втором тайме Леверкузен продолжал давить, однако удача все так же была на стороне хозяев: удары Бен Сегира и Теллы снова попали в перекладину и штангу. Несмотря на замены и постоянное наступление, Байер так и не сумел сократить отставание, а время истекло без забитых мячей для команды Юльманна.

К вашему вниманию обзор матча.

Аугсбург набрал 13 очков и покинул зону вылета. Байер (23) рискует отстать от дортмундской Боруссии на пять баллов и пропустить в зону Лиги чемпионов Хоффенхайм (23).

Бундеслига, 13-й тур

Аугсбург – Байер 2:0

Голы: Яннулис, 6, Каде, 28