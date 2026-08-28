Павел Василенко

Манчестер Сити одержал вторую победу в новом сезоне Английской Премьер-лиги. Во втором туре команда Энцо Марески на выезде разгромила Кристал Пэлас со счетом 4:1.

Главными героями встречи стали Эрлинг Холанд и Райан Шерки, которые отметились по два раза. Холанд открыл счет на 17-й минуте, головой замкнув передачу Семеньо с левого фланга.

В начале второго тайма Манчестер Сити удвоил преимущество. Шерки совершил слаломный проход через оборону Кристал Пэлас и завершил атаку вторым голом своей команды.

Однако хозяева быстро вернулись в игру. На 56-й минуте Йереми Пино отлично исполнил штрафной удар: мяч попал в штангу, после чего от спины голкипера Манчестер Сити Джанлуиджи Доннаруммы отскочил в сетку ворот.

Радость хозяев длилась всего три минуты. На 59-й Шерки оформил дубль, мощно пробив с 20 метров в верхний правый угол ворот.

Окончательный счет был установлен на 84-й минуте. Холанд забил свой второй гол в матче после передачи Фила Фодена, который записал на свой счет второй ассист в этой встрече.

Манчестер Сити с 6 очками стал единоличным лидером АПЛ, Кристал Пэлас занимает последнее, 20-е место (0 баллов).

АПЛ, 2-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Доннарумма (автогол), 56 – Холанд, 17, 84, Шерки, 54, 59.