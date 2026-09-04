Павел Василенко

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги житомирское Полесье на своем поле разгромило Кудривку со счетом 5:1.

Хозяева вышли вперед на первой минуте матча – отличился Владислав Велетень, а через десять минут гости остались в меньшинстве после удаления Богдана Векляка.

До перерыва команды обменялись голами. Из-за воздушной тревоги матч был прерван более чем на час.

Во втором тайме Полесье забило еще три мяча – дубль оформил Игорь Краснопир и дебютный гол за житомирян забил Леандро Андраде.

Полесье набрало 12 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка занимает предпоследнее, 15-е место с двумя баллами.

УПЛ, 5-й тур

Полесье – Кудривка – 5:1

Голы: Велетень, 1, Думанюк, 42 (автогол), Краснопир, 71 (пенальти), 76, Андраде, 87 – Верлей, 45+2.