Автогол, дубль, удаление. Полесье разгромило Кудривку в матче с шестью голами
Команда Руслана Ротаня вышла в лидеры чемпионата
В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги житомирское Полесье на своем поле разгромило Кудривку со счетом 5:1.
Хозяева вышли вперед на первой минуте матча – отличился Владислав Велетень, а через десять минут гости остались в меньшинстве после удаления Богдана Векляка.
До перерыва команды обменялись голами. Из-за воздушной тревоги матч был прерван более чем на час.
Во втором тайме Полесье забило еще три мяча – дубль оформил Игорь Краснопир и дебютный гол за житомирян забил Леандро Андраде.
Полесье набрало 12 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка занимает предпоследнее, 15-е место с двумя баллами.
УПЛ, 5-й тур
Полесье – Кудривка – 5:1
Голы: Велетень, 1, Думанюк, 42 (автогол), Краснопир, 71 (пенальти), 76, Андраде, 87 – Верлей, 45+2.