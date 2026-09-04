Киевское Динамо заключило соглашение с житомирским Полесьем по аренде вратаря Георгия Бущана. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. 32-летний голкипер проведет сезон 2026/27 в составе бело-синих, вернувшись в команду, с которой связана практически вся его футбольная карьера.

Бущан является воспитанником Академии Динамо и прошел в структуре клуба путь от детско-юношеского футбола до первой команды. Всего Георгий провел за киевлян 181 официальный матч.

В составе Динамо вратарь выигрывал чемпионат Украины, дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды завоевывал Суперкубок страны. Также Бущан защищал ворота столичного клуба в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В январе 2025 года голкипер покинул Динамо и продолжил карьеру в Саудовской Аравии, где выступал за Аль-Шабаб. В сентябре того же года Бущан перешел в Полесье на правах аренды, а летом 2026-го житомирский клуб подписал с ним полноценный контракт до 2028 года.