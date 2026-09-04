Сергей Разумовский

Болельщики Полесья выбрали вингера Владислава Велетня лучшим футболистом команды по итогам июля и августа. Победителя определили путем голосования в социальных сетях житомирского клуба.

Велетень получил поддержку 41,2% болельщиков, участвовавших в опросе. Второе место занял полузащитник Олег Федор – за него проголосовали 18,8% фанатов. Третьим стал левый защитник Борис Крушинский, который набрал 18,2% голосов.

В текущем сезоне Владислав Велетень провел за Полесье пять матчей. За это время он забил один гол и отдал две результативные передачи. Вингер регулярно участвовал в атаках команды и помогал создавать опасные моменты у ворот соперников.

В июле и августе Полесье провело ряд важных матчей в еврокубках и чемпионате Украины. Житомирская команда завершила выступления в Лиге конференций на втором раунде квалификации, где уступила датскому Копенгагену по итогам двух матчей.

Первая встреча между командами завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. В ответном матче Копенгаген одержал победу со счетом 2:1, таким образом выбив украинский клуб из турнира.

В то же время в рамках Украинской Премьер-лиги Полесье сумело обыграть донецкий Шахтер. Матч завершился победой житомирцев со счетом 2:0. Благодаря этому результату команда набрала важные очки и догнала горняков в турнирной таблице.

Предыдущий сезон Велетень также завершил с неплохими статистическими показателями. В кампании-2025/26 он сыграл за Полесье 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.