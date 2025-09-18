Накануне Ливерпуль на своем поле одержал победу над мадридским Атлетико в стартовом туре Лиги чемпионов УЕФА.

После финального свистка защитник красных Вирджил ван Дейк поделился своими впечатлениями о игре и оценил действия команды.

«Атлетико всегда заслуживает похвалу за свою преданность. Это очень хорошая команда. У нас, конечно, тоже были шансы — мы могли забить еще раз во втором тайме, и на этом все было бы закончено. Мы могли сыграть лучше. Однако в конце концов, мы забили поздний гол и довольны победой.

Мой гол? В ходе игры было много других моментов, когда я мог бы перепрыгнуть через своего защитника, и наконец я обошел его позиционно. Как только я получил метр пространства, я понял, что сейчас забью.

Исак? Он очень хорошо сыграл, держал мяч и прекрасно связывал нашу игру. Это очень хороший игрок, и мы знаем, что его еще много чего ждет в этом клубе», — заявил нидерландский исполнитель.