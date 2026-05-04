Сергей Разумовский

Полузащитник Зари Неманья Андушич больше не поможет команде в текущем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба луганского клуба.

У 29-летнего футболиста диагностирован ARS-синдром, также известный как симфизит. Из-за этого хавбек будет вынужден пропустить заключительные матчи сезона. Ориентировочный срок восстановления Андушича составляет около одного месяца.

Для Зари это серьезная кадровая потеря, ведь Неманья был одним из самых результативных игроков команды в нынешней кампании. В сезоне он провел 22 матча за луганцев во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Особенно ярко Андушич проявил себя весной, когда оформил хет-трик в матче против Полтавы. Та встреча завершилась убедительной победой Зари со счетом 4:0.

Таким образом, сезон для боснийского полузащитника фактически завершен досрочно. Ожидается, что Андушич сможет вернуться к полноценным тренировкам уже после завершения нынешней кампании.

Ранее Заря одержала волевую победу над Рухом. Будковский не дает покоя Пономаренко.