Павел Василенко

Амстердамский Аякс будет иметь нового тренера, начиная с сезона 2026/27. По словам Фабрицио Романо, нидерландский клуб уже достиг соглашения с известным тренером.

Недавно завершившаяся кампания была нелегкой для легендарного клуба. Аяксу пришлось бороться в плей-офф чемпионата Нидерландов, чтобы квалифицироваться в Лигу конференций.

В конце концов, амстердамской команде удалось квалифицироваться в еврокубковые соревнования. Однако уже было известно, что этим летом клуб сменит своего тренера.

В течение месяцев Мичел был номером один в списке желаний Аякса. Испанец до сих пор отвечал за результаты Жироны, за которую выступают три украинца — голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

С этим клубом они достаточно неожиданно вылетели из Ла Лиги. Тогда стало понятно, что Мичел перейдет летом в другой клуб.

По словам Романо, все условия соглашения были согласованы между сторонами. Ожидается, что Мичел подпишет свой контракт с Аяксом уже сегодня.