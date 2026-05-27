Жирона может летом продать тандем игроков сборной Украины
У каталонского клуба есть предложения
около 2 часов назад
Игроки Жироны Виктор Цыганков и Владислав Ванат могут покинуть каталонский клуб летом. Об этом сообщает AS.
По информации источника, испанский клуб планирует провести массовую распродажу игроков, чтобы получить доход и смягчить финансовые потери после вылета в Сегунду.
Ванатом интересовался Вильярреал, а Цыганкова может подписать амстердамский Аякс. Динамо получит 50% от возможной продажи 28-летнего вингера.
В этом сезоне Виктор провел 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Ванат сыграл за Жирону 29 матчей и сделал 10+2. В апреле форвард получил травму бедра, из-за которой выбыл до конца сезона.
Напомним, Жирона, которая еще два сезона назад боролась за чемпионство, вылетела из Ла Лиги.