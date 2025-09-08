В отборочном матче чемпионата мира-2026 сборная Португалии разгромила Армению со счетом 5:0 в Ереване. Дубль оформил Криштиану Роналду.

Эти два гола позволили ему обойти Лионеля Месси по количеству забитых мячей в отборочных матчах чемпионата мира. Теперь на счёту португальца 38 результативных ударов, тогда как у аргентинца 36.

Больше, чем Роналду, в отборочных матчах забил лишь один футболист – Карлос Руис из Гватемалы, у которого 39 голов. Для установления абсолютного рекорда Криштиану нужно ещё дважды отличиться в квалификации.