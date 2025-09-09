Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO после ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1) объяснил свои кадровые решения в игре.

Почему не два форварда? Исландия обыграла Азербайджан 5:0 с одним форвардом, вчера Испания 6:0 победила Турцию с одним форвардом.

Я считаю, неважно, сколько форвардов, какие функции у игроков. Мы старались сегодня играть с тремя игроками атаки, но они не всегда находились на своем месте. Поэтому я не считаю, что мы играли с одним форвардом.

Что касается Ярмоленко, на позиции Андрея два игрока получили травмы. К сожалению, мы на это не рассчитывали. Если бы была такая ситуация, я бы вызвал Ярмоленко.

Калюжный не для атакующей модели игры? Он не под другие задачи. Если мы играем первым номером, это не значит, что нам не надо обороняться. Если вы видели, сегодня у нас как раз Иван создавал баланс, потому что нужно было атаковать.

Те игроки, которые вышли, были настроены на атаку, а Иван как раз помогал в обороне, потому что было очень много в первом тайме длинных передач.