Азербайджан – Украина: аналитики назвали фаворита матча квалификации чемпионата мира-2026
Поединок пройдет сегодня
9 сентября сборная Украины в гостях в Баку сыграет с Азербайджаном в матче второго тура квалификации к чемпионату мира-2026.
По мнению букмекеров, наиболее реалистичным вариантом будет победа украинской команды.
- Победа Азербайджана – 6.25
- Ничья – 4.33
- Победа Украины – 1.50
В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, тогда как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.
Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
От Европы на турнир попадут 16 сборных, среди которых с 2006 года ни разу не было Украины.
