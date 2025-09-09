Азербайджан – Украина: где смотреть трансляцию матча квалификации ЧМ-2026
Поединок пройдет сегодня
около 1 часа назад
Фото - УАФ
9 сентября сборная Украины в Баку сыграет с Азербайджаном в матче второго тура квалификации к чемпионату мира-2026.
Где смотреть матч Азербайджан – Украина
- ОТТ-платформа MEGOGO по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S»
- Бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях
- Телеканалы «Суспільне»
В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, тогда как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.
Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
От Европы на турнир попадут 16 сборных, среди которых с 2006 года еще не было Украины.
Поделиться