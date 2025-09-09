Сборная Украины проведет второй матч отбора на чемпионат мира 2026 года в группе D против национальной команды Азербайджана. Игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, начало – в 19:00 по киевскому времени. Судить встречу доверено греческому арбитру Василиосу Фотиасу.

Кроме Украины и Азербайджана, в квартете выступают Франция и Исландия. В стартовом туре сине-желтые уступили французам 0:2, а азербайджанцы потерпели разгром от исландцев – 0:5.

Наставник украинцев Сергей Ребров определился с заявкой на будущий поединок. Состав остался почти неизменным по сравнению с игрой против Франции – не будет только Владислава Дубинчака, а Виктор Цыганков уже покинул команду.

Ранее Илья Забарный прокомментировал поражение сборной Украины в поединке против Франции.