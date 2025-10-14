Капитан сборной Украины отреагировал на победы над Исландией и Азербайджаном
Микола Матвиенко поделился эмоциями после октябрьских матчей сине-желтых
около 2 часов назад
Микола Матвиенко/фото: УАФ
Капитан сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями после октябрьских матчей, в которых команда Сергея Реброва одержала победу над Исландией со счетом 5:3 и Азербайджаном 2:1.
«Международная пауза завершена – 6 очков в копилке. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине!» – написал Матвиенко на своей странице в Instagram.
После четырех проведенных встреч украинская сборная расположилась на втором месте в турнирной таблице, набрав семь очков и укрепив свои позиции в борьбе за выход на чемпионат мира.