Балакин получил назначение на матч команды Зинченко
Поединок пройдет в четверг
около 2 часов назад
Фото - УАФ
Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч четвертого тура Лиги Европы. Судьи во главе с Николаем Балакиным будут работать на игре Штурм – Ноттингем.
На линиях ему будут помогать соотечественники Александр Беркут и Владимир Высоцкий, четвертым арбитром будет Виталий Романов.
Ответственным за ВАР будет немец Роберт Шредер, его помощником – украинец Дмитрий Панчишин, сообщает пресс-служба УЕФА.
Отметим, что поединок запланирован на четверг 6 ноября. Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
Напомним, что игроком Ноттингема является украинский защитник Александр Зинченко, который в настоящее время проходит курс восстановления после травмы.