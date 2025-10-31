Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о перспективах восстановления Александра Зинченко и его возможном участии в матчах сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Поводом для комментария стала информация о том, что процесс восстановления футболиста идет медленнее, чем ожидалось. Бабелюк также уточнил, какие факторы влияют на сроки возвращения Зинченко на поле.