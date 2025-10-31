Спортивный врач исключил появление Зинченко в заявке сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026
Футболист Ноттингем Форест продолжает залечивать травму
около 2 часов назад
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о перспективах восстановления Александра Зинченко и его возможном участии в матчах сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2026 года.
Поводом для комментария стала информация о том, что процесс восстановления футболиста идет медленнее, чем ожидалось. Бабелюк также уточнил, какие факторы влияют на сроки возвращения Зинченко на поле.
«Думаю, можно исключать появление Зинченко в сборной. Не думаю, что сборная будет повторять истории с приездом или вызовом явно неготовых игроков, надеясь, что они сыграют хотя бы в одном из матчей.
Учитывая травму приводящей мышцы, которая очень похожа на рецидив, ведь Александр только восстановился от предыдущей травмы, может выбить игрока из игры на 4-6 недель, что сделает очень затруднительными потенциальные выступления за сборную в ноябре.
Пока не понимаем степени травмы, затронуто ли там сухожилие, и какой план восстановления выбран, если Дайч говорит, что там все на долго, то пока будем полагаться на его слова», – написал он в телеграм-канале Hospital Pass.