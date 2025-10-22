Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко рискует остаться без игровой практики после назначения Шона Дайча главным тренером команды.

По данным Arsenal Insider, перспективы 28-летнего футболиста на Сити Граунд выглядят неопределенно. Новый наставник известен тем, что предпочитает мощных и оборонительно надежных игроков, тогда как Зинченко больше ориентирован на контроль мяча и креатив в атаке.

Существует вероятность, что уже в январе Александр может вернуться из аренды в лондонский Арсенал, с которым у него подписан контракт до лета 2026 года.

После восьми туров Ноттингем Форест набрал пять очков и находится на 18 позиции в таблице АПЛ. В следующем туре команда Шона Дайча сыграет на выезде против Борнмута – встреча состоится 26 октября в 16:00.