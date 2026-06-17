Сергей Разумовский

Криштиану Роналду продолжил свою безголевую серию в матчах за сборную Португалии на крупных международных турнирах.

Как сообщает OptaJoe, матч первого тура чемпионата мира-2026 против ДР Конго стал для 41-летнего нападающего уже десятым подряд матчем на чемпионатах мира и Европы без забитых голов.

Португалия стартовала на ЧМ-2026 ничьей с ДР Конго — 1:1. Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, однако отметиться результативным ударом не смог.

В то же время эта игра стала исторической для Криштиану. Он стал вторым футболистом в истории, который принял участие в шести чемпионатах мира. Ранее того же достижения достиг Лионель Месси.

Безголевую серию Роналду на крупных турнирах ведет с ЧМ-2022. В последний раз он забивал в матче первого тура мундиаля в Катаре против Ганы, который Португалия выиграла со счетом 3:2. После этого Криштиану не смог отличиться в десяти подряд матчах:

🇶🇦 ЧМ-2022

против Уругвая;

против Южной Кореи;

против Швейцарии;

против Марокко.

🇩🇪 ЕВРО-2024

против Чехии;

против Турции;

против Грузии;

против Словении;

против Франции.

🇺🇸🇲🇽🇨🇦 ЧМ-2026

против ДР Конго.

Таким образом, несмотря на новое историческое достижение на чемпионатах мира, Роналду пока не удается прервать затяжную серию без голов на главных турнирах сборных.

Напомним, Роналду меньше чем за сутки повторил рекорд Месси на чемпионатах мира.