Павел Василенко

Сборная Ирана сыграет решающий матч против Египта в группе G за выход в следующий раунд чемпионата мира-2026. Но подготовка к поединку снова была омрачена политической напряженностью.

Иранская федерация футбола официально обвинила власти США в новой серии неудобств и задержек в аэропорту, которые продолжают логистические проблемы, с которыми азиатская команда сталкивается с начала турнира.

Из-за чрезвычайно напряженных дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном, а также нынешних конфликтов на Ближнем Востоке, пребывание сборной Ирана на этом чемпионате мира с самого начала проходило под специальным, ограничительным режимом.

Иранской команде не разрешено постоянно находиться в США, кроме как в дни матчей, поэтому они играли свои матчи против Бельгии и Новой Зеландии, путешествуя из Тихуаны в Лос-Анджелес в дни матчей, лишь для того, чтобы сразу после финального свистка пересечь границу с Мексикой.

Перед решающим матчем в Сиэтле против Египта иранцам удалось получить разрешение оставаться в США на два дня для подготовки к игре, но процесс снова был омрачен инцидентом на пограничном пункте.

«Хотя сборная Ирана уже в третий раз путешествует в США, нашу команду снова задержали в аэропорту из-за проблем, вызванных властями США. Члены сборной Ирана прибыли в аэропорт ранее сегодня для вылета на матч против Египта, но, как и прежде, вмешательство хозяев поля, в состав которого входят Саид Алуи и Мехди Тареми, привело к задержанию команды в аэропорту», — говорится в заявлении Федерации Ирана.

С другой стороны, пограничные органы США и организаторы турнира решительно отвергли обвинения в умышленной задержке и жестоком обращении с иранскими футболистами. В официальном ответе американской стороны было кратко объявлено, что вся процедура проверки документов и багажа была проведена в наилучшем возможном порядке, в соответствии с обычными протоколами безопасности, применяемыми ко всем иностранным делегациям.

Американцы также подчеркивают, что самолет с иранской делегацией вылетел в Сиэтл вовремя, даже на несколько минут раньше запланированного срока.