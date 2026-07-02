США впевнено обыграли Боснию в 1/16 финала ЧМ-2026, но потеряли главного героя перед битвой с Бельгией
Со-хозяева мундиаля идут дальше
около 4 часов назадПодписаться в
Сборная США уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Однако победу хозяев турнира омрачила потеря одного из ключевых футболистов – форвард Фоларин Балогун пропустит следующий матч из-за удаления.
Американцы с самого начала контролировали ход игры, а главной угрозой для соперника был именно Балогун. На 31-й минуте он уже отправил мяч в сетку, но взятие ворот отменили из-за офсайда.
Впрочем, перед самым перерывом нападающий Монако все же сказал свое слово. На 45-й минуте он воспользовался ошибкой боснийцев в штрафной площади, перехватил мяч и точным ударом открыл счет. Для Балогуна этот гол стал третьим на нынешнем мундиале. До перерыва он мог оформить дубль, но после его удара мяч попал в перекладину.
После отдыха США действовали осторожнее и сделали ставку на оборону. На 64-й минуте ситуация осложнилась для хозяев – Балогун получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.
Несмотря на численное преимущество, Босния и Герцеговина так и не смогла создать серьезных проблем американской обороне. В свою очередь на 82-й минуте Малик Тилльман мастерски исполнил штрафной удар и установил окончательный счет – 2:0.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная США встретится с Бельгией, но будет вынуждена обойтись без своего основного форварда Балогуна.
Чемпионат мира, 1/16 финала
США – Босния и Герцеговина – 2:0
Голы: Балогун, 45, Тилльман, 82
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