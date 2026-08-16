Павел Василенко

Барселона сделала серьёзный шаг к подписанию полузащитника Манчестер Сити Родри. По информации испанских изданий Mundo Deportivo и Sport, каталонский клуб и английский гранд достигли устной предварительной договорённости о трансфере футболиста.

Окончательная сумма сделки пока не разглашается. В то же время стороны должны в ближайшие дни формализовать соглашение и подписать необходимые документы. Именно это остаётся последним препятствием перед официальным объявлением перехода.

В то же время, инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

Решающую роль в переговорах сыграл сам Родри. Испанский полузащитник сообщил руководству Манчестер Сити о желании перебраться на «Камп Ноу». После получения согласия игрока Барселона смогла приблизиться к финансовым требованиям англичан.

Таким образом, Родри может вернуться в Ла Лигу через семь лет после ухода из Атлетико Мадрид. В 2018 году он перебрался в Манчестер Сити, где под руководством Хосепа Гвардиолы стал одним из ключевых полузащитников команды.

Каталонцы надеются завершить все формальности как можно скорее. Если процесс не затянется, Родри могут представить в среду, 19 августа.