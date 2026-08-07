Павел Василенко

Трансфер полузащитника Манчестер Сити Родри в «Барселону» может стать одним из самых громких переходов летнего межсезонья. По информации журналистки Марты Рамон, каталонский клуб уже достиг принципиальной договоренности с английским грандом по переходу футболиста.

Ранее сообщалось, что 30-летний испанец согласовал личные условия контракта с блауграна. Ожидается, что он подпишет пятилетнее соглашение с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Главным препятствием оставалась трансферная сумма. Первоначально Манчестер Сити оценивал своего лидера примерно в 80 миллионов евро, тогда как Барселона начала переговоры с предложением в 45 миллионов.

Тем не менее, по информации RAC1, стороны уже нашли компромисс. Если эти данные подтвердятся, каталонцы заплатят за Родри около 50 миллионов евро.

В последние месяцы испанца также активно связывали с переходом в мадридский Реал, однако теперь именно «Барселона» считается главным претендентом на его подписание.

Родри провел еще один успешный сезон как на клубном, так и на международном уровнях. В составе сборной Испании он помог команде выиграть чемпионат мира, а также был признан лучшим игроком турнира.

В сезоне за Манчестер Сити полузащитник сыграл 33 матча, забил два мяча. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2027 года.