Павел Василенко

Барселона сделала новое предложение Манчестер Сити по поводу трансфера испанского полузащитника Родри. По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб готов заплатить 60 миллионов евро плюс бонусы. Предыдущее предложение в формате 45+10 миллионов евро англичане отклонили.

Тем не менее, Манчестер Сити пока не соглашается на предложенные условия. Английский клуб оценивает своего лидера в 80 миллионов евро и рассчитывает получить именно такую сумму за его трансфер.

В то же время в Барселоне сохраняют уверенность, что соглашение может быть достигнуто. Каталонцы рассматривают компромиссный вариант между позициями клубов, а бонусы могут стать ключевым элементом будущей сделки.

По данным журналиста Николо Скиры, переговоры уже находятся на завершающей стадии, а трансфер может быть оформлен на этой неделе. Ожидаемая сумма сделки – около 60–70 миллионов евро.

Родри, как сообщается, уже согласовал условия личного контракта с Барселоной. Испанец должен подписать четырехлетнее соглашение с зарплатой около 15 миллионов евро за сезон.