Трансфер Родри приближается. Барселона повысила предложение, но Манчестер Сити хочет больше.
Клубы вышли на финишную прямую переговоров
Барселона сделала новое предложение Манчестер Сити по поводу трансфера испанского полузащитника Родри. По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб готов заплатить 60 миллионов евро плюс бонусы. Предыдущее предложение в формате 45+10 миллионов евро англичане отклонили.
Тем не менее, Манчестер Сити пока не соглашается на предложенные условия. Английский клуб оценивает своего лидера в 80 миллионов евро и рассчитывает получить именно такую сумму за его трансфер.
В то же время в Барселоне сохраняют уверенность, что соглашение может быть достигнуто. Каталонцы рассматривают компромиссный вариант между позициями клубов, а бонусы могут стать ключевым элементом будущей сделки.
По данным журналиста Николо Скиры, переговоры уже находятся на завершающей стадии, а трансфер может быть оформлен на этой неделе. Ожидаемая сумма сделки – около 60–70 миллионов евро.
Родри, как сообщается, уже согласовал условия личного контракта с Барселоной. Испанец должен подписать четырехлетнее соглашение с зарплатой около 15 миллионов евро за сезон.