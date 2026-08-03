Павел Василенко

Будущее нападающего Барселоны Феррана Торреса остается неопределенным. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, ключевое решение о возможном трансфере этим летом должен принять сам футболист.

Контракт 26-летнего испанца с каталонским клубом действует до лета 2027 года, и руководство Барселоны заинтересовано в продолжении сотрудничества. В то же время сам игрок пока не определился со своим будущим.

По информации источника, главный тренер ПСЖ Луис Энрике лично заинтересован в переходе своего соотечественника в парижский клуб. В последние дни представители чемпиона Франции провели очередной раунд переговоров с окружением футболиста, во время которого обсуждался возможный летний трансфер.

В настоящее время все зависит от решения самого Торреса. Если форвард решит остаться на «Камп Ноу», клуб готов предложить ему новое соглашение. Если же он попросит о трансфере, Барселона не будет чинить препятствий, а договоренность между клубами не должна стать серьезной проблемой.

В сезоне 2025/26 Ферран Торрес провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость чемпиона мира составляет 55 миллионов евро.

В финале чемпионата мира 2026 сборная Испании победила Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса.