Денис Седашов

Каталонская Барселона объявила о завершении сотрудничества с английским вингером Маркусом Рэшфордом, который выступал за состав сине-гранатовых на правах аренды с Манчестер Юнайтед.

Испанский клуб опубликовал прощальный пост в своей официальной соцсети X:

Мы наслаждались каждой минутой, проведенной с тобой, Реши! Удачи на твоей новой странице!

В прошлом сезоне Рэшфорд провел за Барселону 49 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 14 результативными передачами.

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