Президент Барселоны Жоан Лапорта сообщил в своём Instagram о перенесенной процедуре устранения аритмии сердца.

Функционер поблагодарил медицинский персонал за успешное вмешательство и заботу:

Все прошло хорошо! Мне устранили аритмию! Моё сердце снова бьётся ритмично! Очень благодарен чудесным врачам, медсёстрам и всему медицинскому персоналу Госпиталя Барселоны во главе с доктором Жорди Морильясом. Они проделали отличную работу. Помимо их мудрости и глубоких знаний, человеческое отношение здесь необыкновенно доброе, чуткое, полное терпения и заботы, что возвеличивает медицину и клятву Гиппократа.

Это ещё одно доказательство того, что в Барселоне и Каталонии мы выполняем свою работу очень качественно и на высшем уровне. Также особенно горжусь медицинской службой «Барсы» во главе с доктором Хавьером Корбеллой и руководительницей моего офиса Мананой Георгадзе, которые очень эффективно всё скоординировали.

Также выражаю благодарность доктору Валенти Фустеру и всей его команде из клиники Mount Sinai за их точные советы, которые вернули мне спокойствие, и доктору Бругаде — за рекомендацию процедуры для устранения аритмии.

Напоследок хочу поблагодарить за поддержку и заботу моих детей, братьев, родственников и друзей. Искренне благодарю всех, как говорится, от всего сердца.