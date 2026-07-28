Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный снова оказался в сфере интересов Ливерпуля. По информации источника, мерсисайдский клуб в последние часы обратился к ПСЖ, чтобы узнать о возможности перехода украинского футболиста.

🚨 | EXCLUSIVE : ILYA ZABARNYI 🇺🇦



Liverpool FC have made enquiries to Paris Saint-Germain over the loan availability of Ilya Zabarnyi in the last hours! 🇺🇦🚨🔴#LFC



Ilya Zabarnyi is one of the defenders highly appreciated by Liverpool, as informed exclusively in the last months,… pic.twitter.com/VDSOBWQqZ1 — Krrish (@KrrishFT) July 27, 2026

Сообщается, что красные рассматривают вариант аренды защитника с правом или опцией последующего выкупа. Сам Забарный уже давно находится в списке потенциальных трансферных целей английского гранда, а теперь его кандидатура снова стала актуальной.

По имеющейся информации, главный тренер ПСЖ Луис Энрике не считает украинца ключевым исполнителем команды, поэтому парижский клуб готов рассмотреть предложения по его будущему. При этом французы оценивают 22-летнего оборонца примерно в 60 миллионов евро.

Тем не менее, Ливерпуль не намерен платить такую сумму за полноценный трансфер. Именно поэтому английский клуб пытается договориться об аренде с возможностью выкупа после окончания сезона, если стороны согласуют все финансовые условия.

Также отмечается, что основной темой переговоров между ПСЖ и Ливерпулем остается возможный трансфер французского вингера Бредли Барколя. В то же время в последнее время в переговорах все чаще упоминается и фамилия Забарного.