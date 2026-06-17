Павел Василенко

Барселона отклонила предложение по трансферу Виктора Цыганкова. Представители украинского вингера Жироны предлагали его услуги каталонскому клубу.

Представители Цыганкова предложили его кандидатуру Барселоне. Однако каталонцы в настоящее время не рассматривают возможность подписания вингера Жироны, сообщает Футбол 24.

В Барселоне сейчас сосредоточены на других трансферных целях. Главным приоритетом для клуба является усиление позиции центрального нападающего, поэтому переход украинца не является первоочередной задачей.

Напомним, что вчера появилась информация, что Барселона рассматривает правого вингера сборной Украины Цыганкова как доступный с финансовой точки зрения вариант для усиления состава.

Ранее украинец отправил руководству Жироны письмо с просьбой отпустить его, поскольку нет желания играть в Сегунде. При этом вингер не собирается разрывать контракт из-за конфликта или действовать единолично.

Жирона официально ссылается на клаусулу игрока в 25 миллионов евро. В то же время испанские СМИ прогнозируют, что клуб отпустит украинца за 12-15 миллионов. Динамо получит 50% от суммы этого трансфера.

Украинец в сезоне 2025/26 сыграл 34 матча за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись семью голами и пятью ассистами.