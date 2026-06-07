Павел Василенко

Трабзонспор продолжает работу над трансфером вингера Жироны и сборной Украины Виктора Цыганкова, однако переговоры могут осложниться из-за финансовых условий, связанных с его предыдущим клубом, об этом сообщает Karadeniz Gazetesi.

Дополнительным фактором является киевское Динамо, которое сохраняет право на часть дохода от будущей продажи футболиста. Именно этот пункт способен повлиять как на итоговую стоимость сделки, так и на распределение выплат между сторонами.

По имеющейся информации, украинский клуб рассчитывает получить 50 процентов от суммы следующего трансфера игрока, поэтому Жирона заинтересована в максимально выгодной продаже.

Цыганков в кампании 2025/26 сыграл 34 матча за каталонский клуб во всех турнирах: семь голов и пять ассистов.

Контракт Виктора с Жироной действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего вингера в 15 млн евро.