Павел Василенко

Виктор Цыганков принял решение покинуть Жирону. 28-летний вингер считает, что, несмотря на то, что у него остался год контракта, он больше не хочет носить футболку красно-белых. Он не хочет играть в Сегунде, поэтому попросил клуб рассмотреть предложения по его трансферу и позволить ему покинуть клуб наилучшим возможным образом. Он уже связался с клубом через официальное письмо, в котором изложил своё желание:

«Моё спортивное будущее трудно совместить с существующим проектом клуба», – говорится в письме.

AS получил доступ к этому письму, отправленному через его агента, в котором четко указано, что Цыганков сделает всё возможное со своей стороны, чтобы достичь соглашения, выгодного для всех сторон. Он знает, что у него действующий контракт и не будет ничего форсировать. Украинский вингер не собирается объявлять себя в розыске, если трансферный рынок продвинется вперёд, а решение о его будущем, не связанном с Жироной, не будет найдено. Ожидается, что все стороны будут действовать добросовестно.

В письме уже указано, что его не следует трактовать как стремление к одностороннему расторжению контракта или нарушению его условий, а его цель заключается в том, чтобы «прозрачно и добросовестно донести до клуба мою личную и профессиональную позицию относительно моего спортивного будущего». Цель заключается в том, чтобы найти взаимовыгодное решение.

У игрока, который играет в Жироне с 2023 года, когда он перешёл из киевского Динамо (клуб, который владеет 50 процентами его прав, поэтому в случае продажи получит половину суммы трансфера), не хватает предложений.

В целом он сыграл 119 матчей в футболке Жироны и забил 20 голов и сделал 23 ассиста. Он всегда был важен для Мичела Санчеса, а в прошлом сезоне стал четвертым футболистом по количеству сыгранных минут (2 728).

Есть клубы, такие как Эспаньол и Аякс, которые уже высказали заинтересованность в его подписании этим летом, а другие клубы Английской Премьер-лиги также внимательно следят за ним.