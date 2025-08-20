Павел Василенко

Руководство Барселоны хочет продать Марко Касадо и, по данным местных изданий Mundo Deportivo и Sport, уже предпринимает шаги к его уходу, предлагая его другим командам через посредников.

На «Камп Ноу» игрока оценивают в 30 миллионов евро, и это именно то, чего они хотят. Два клуба Английской Премьер-лиги, Вулверхэмптон и Вест Хэм, проявили серьезный интерес, но сам игрок пока не намерен уходить.

Касадо произвел отличное впечатление в первой половине прошлого сезона, но после Нового года потерял свое влияние и место в стартовом составе, где приоритет отдавался Френки де Йонгу. В настоящее время его считают последним вариантом в полузащите, уступая нидерландцу, Педри, Гави, Марко Берналю и Фермину Лопесу.

Главной причиной этого шага являются постоянные финансовые трудности каталонцев и необходимость в новых доходах для завершения регистраций игроков для Ла Лиги. Жерар Мартин, Войцех Щенсны и Руни Барги нуждаются в новых регистрациях.