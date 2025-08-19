Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью поделился мыслями о своих достижениях и объяснил, почему считает себя одним из лучших тренеров в истории футбола.

«Выиграть Лигу чемпионов с Порту – это не то же самое, что выиграть Лигу чемпионов с Барселоной. Выиграть Лигу чемпионов с Интером – это не то же самое, что выиграть Лигу чемпионов с Реалом.

Вы можете сказать: хорошо, но вы были в Реале и не выиграли Лигу чемпионов. Я не выиграл Лигу чемпионов, но я выиграл чемпионский титул и Кубок, я победил Барселону, лучшую команду мира, и во главе Реала я прервал большой цикл доминирования Барселоны.

Последний еврокубок, Лига конференций, который я выиграл с Ромой, стал для Ромы первым и единственным еврокубком. Поэтому мои достижения – это не только количество трофеев, но и то, как я их выигрывал. Я один из лучших, и если кто-то скажет «нет», я не соглашусь с ним.

Вы спрашиваете, считаю ли я себя одним из лучших тренеров всех времён? Разумеется.

Почему? Из-за побед», – сказал главный тренер Фенербахче в интервью SportyNet.