Павел Василенко

Нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд откровенно рассказал о мотивации своего перехода в аренду из Манчестер Юнайтед в интервью для испанской газеты Sport.

После того, как в прошлом месяце Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед и присоединился к каталонскому клубу, перед ним теперь стоит сложная задача, с которой сталкиваются все игроки, которые не говорят на испанском языке, а именно изучение этого языка.

Готовность изучать испанский язык часто является ключом к завоеванию симпатий болельщиков, что может помочь клубу решить активировать его опцию выкупа за 26 миллионов евро перед чемпионатом мира следующим летом в США, а игрок уже заслужил странное и комичное прозвище от своих товарищей по команде.

«Когда они развлекаются между собой, они называют меня «чуче» (сладкий). Я не знаю, что это значит, но мне смешно, когда они так ко мне обращаются», – сказал Решфорд.

Рэшфорд отметил, что изучение языков является приоритетом, но ему нравится овладевать испанским.

«Каталонский язык сложный. Думаю, я немного научусь, пока буду здесь, и, надеюсь, это поможет мне лучше понять каталонскую культуру», – сказал он.

Позже Рэшфорд признался, что ушел с «Олд Траффорд» ради счастья после того, как главный тренер Манчестер Юнайтед Аморим исключил его из команды в декабре из-за конфликта.

После шестимесячной аренды в Астон Вилле Рэшфорд открыто признался, что сейчас «чувствует себя комфортно» в составе чемпиона Ла Лиги и надеется вернуться в свою лучшую форму.