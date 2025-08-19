Барселона представила третий комплект формы на сезон 2025/2026
Комплект имеет яркий манговый цвет
около 1 часа назад
Каталонская Барселона представила третий комплект формы на сезон-2025/2026 от американского бренда Nike. Новый дизайн выполнен в ярко-оранжевом цвете.
Третья форма Барселоны на сезон-2025/2026 буквально излучает победу. Яркий манговый цвет стал центральным элементом футболки, вдохновленной оранжевой формой, в которой команда играла в финале Клубного чемпионата мира в декабре 2009 года. Та победа стала кульминацией исторического шестикратного триумфа и вершиной стиля игры, оставившего незабываемый след в футбольном мире, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, в 1-м туре Ла Лиги Барселона уверенно обыграла Мальорку (3:0), которая осталась вдевятером уже с 39-й минуты матча.
