Павел Василенко

Трансфер полузащитника Манчестер Сити Родри в мадридский Реал, о котором активно говорили последние месяцы, может так и не состояться. Переговоры между сторонами зашли в тупик, и сама сделка оказалась на грани срыва.

По информации Sport, обладателя «Золотого мяча» не устроили условия, предложенные мадридским клубом. Из-за этого отношения между сторонами стали напряженными, а переговорный процесс в настоящее время приостановлен.

Несмотря на это, Реал не отказывается от идеи подписать испанца и может попытаться вернуться к обсуждению сделки в ближайшее время. В то же время пока что непонятно, удастся ли клубу убедить футболиста.

Ранее сообщалось, что Родри не против вернуться в Испанию. На фоне этих слухов в борьбу за хавбека также увязывали Барселону, однако главный тренер каталонцев Ханси Флик не видит необходимости в усилении центральной линии, заявив, что команда имеет достаточно исполнителей на этой позиции.

По данным источника, Манчестер Сити оценивает трансфер Родри примерно в 65 миллионов евро. Дополнительным препятствием для потенциальных покупателей остается высокая заработная плата футболиста.

В прошлом году Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира, а также остается одним из ключевых исполнителей в составе английского гранда. Именно поэтому его возможный переход считается одним из самых громких трансферных сюжетов этого лета.