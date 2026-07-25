Павел Василенко

На строительной площадке «Камп Ноу», где идет масштабная реконструкция домашнего стадиона Барселоны, произошел трагический несчастный случай. По информации испанских СМИ, 54-летний рабочий скончался после получения тяжелых травм во время выполнения строительных работ.

Это первый смертельный случай, зафиксированный с момента начала реконструкции арены, которая стартовала в 2023 году. Проект модернизации «Камп Ноу» является одним из самых масштабных в истории Барселоны и предполагает полное обновление легендарного стадиона.

Тем не менее, трагический инцидент стал серьезным ударом для масштабного проекта и омрачил его ход. Обстоятельства несчастного случая устанавливают соответствующие службы, а сам случай стал первым с летальным исходом с начала реконструкции «Камп Ноу».