Сергей Разумовский

Английский вингер Энтони Гордон официально стал игроком Барселоны. О переходе футболиста из Ньюкасла сообщил официальный сайт каталонского клуба.

По информации Барселоны, 25-летний фланговый атакующий игрок подписал долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2031 года. Таким образом, каталонцы рассчитывают на Гордона как на важного футболиста основной обоймы не только в ближайшем сезоне, но и в долгосрочной перспективе.

Финансовые условия сделки официально не раскрываются. Между тем известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Барселона заплатит Ньюкаслу за англичанина 70 миллионов евро. Кроме того, трансферная сумма может увеличиться до 80 миллионов евро, если будут выполнены условия предусмотренных бонусов.

Гордон является воспитанником Эвертона, где и начал профессиональную карьеру. Еще в 16-летнем возрасте он дебютировал за первую команду мерсисайдского клуба в матче Лиги Европы. Позже, в 18 лет, он впервые вышел на поле в английской Премьер-лиге, постепенно закрепившись на взрослом уровне. За «ирисок» успел год поиграть с украинцем Виталием Миколенко.

В январе 2023 года Энтони Гордон покинул Эвертон и перешел в Ньюкасл. Тогда трансфер вингера обошелся клубу с северо-востока Англии в 45,6 миллиона евро. В составе Ньюкасла футболист продолжил прогрессировать, став одним из важных игроков атаки команды и привлек внимание топ-клубов Европы.

На международном уровне Гордон дебютировал за сборную Англии в марте 2024 года. С тех пор он провел 17 матчей за национальную команду и отметился двумя забитыми мячами.

В сезоне-2025/26 Гордон демонстрировал высокую результативность в составе Ньюкасла. На клубном уровне он провел 46 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико в соцсетях иронично отреагировал на информацию о возможном предложении Барселоны по трансферу Хулиана Альвареса. В ответ мадридский клуб в шутку предложил каталонцам пакет семечек и билеты на концерт в обмен на Ламина Ямаля.